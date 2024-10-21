ويضم طاقم عمل شركة "رويال للتموين" أكثر من 2500 موظف، وتبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 50 ألف وجبة يومياً، وتحظى بسمعة مرموقة في تقديم خدمات رفيعة المستوى لقطاعات رئيسية في دولة الإمارات مثل قطاع الطيران والطاقة والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والتموين، إضافة إلى خدمات دعم تكميلية مثل الإقامة والسكن، مما يجعلها مزوداً لخدمات متعددة المجالات.

ومن المقرر أن تنضم "رويال للتموين" إلى أعمال شركة "كابيتال للتموين"، التابعة لـ "مجموعة أدنيك"، ليشكلا معاً كياناً واحداً يعد من أكبر مزودي خدمات التموين وأكثرهم تنافسية في سوق أبوظبي، حيث ستسهم هذه الإضافة في توسيع الأعمال في العديد من القطاعات الإستراتيجية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في خطط أدنيك الطموحة للتوسع في القطاعات الواعدة ذات الفرص الكبيرة، مما يعزز نجاحها ونموها في الأسواق الجديدة، كما ستعزز أدنيك، من خلال دمج "رويال للتموين" مع "كابيتال للتموين"، قدراتها على تقديم خدمات لمشاريع أكبر وقاعدة عملاء أكثر تنوعاً.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يعزز استحواذ مجموعة أدنيك على رويال للتموين مكانتها كمزود رائد لخدمات التموين والفعاليات في أبوظبي والإمارات" ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع إستراتيجية مُدن القابضة لتوسيع محفظتها وتعزيز تنافسيتها .

وأكد أن التزام المجموعة الراسخ بدعم الاقتصاد المحلي من خلال تقديم خدمات متميزة ترتقي يعكس مستوى الأداء في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحقيق رؤية مستدامة لنمو الأعمال.

من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يمثل الاستحواذ على رويال للتموين خطوة مهمة في إستراتيجيتنا الشاملة لتعزيز مكانة مجموعة أدنيك كقطب رئيسي في قطاع خدمات التموين وتنظيم الفعاليات في أبوظبي والإمارات بشكل عام".

وأضاف : "سيتيح لنا هذا التكامل الاستفادة من التآزر بين علامتين رائدتين، وتعزيز قدرتنا على تقديم حلول تموينية رفيعة المستوى ومبتكرة وقابلة للتطوير، مشيرا إلى أن إتمام عملية الاستحواذ يعتمد على استيفاء الشروط المطلوبة".