تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2729.40 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0654 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2744.80 دولار.

وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 34.03 دولار للأونصة لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع الأولية في إيه.إن.زد "ارتفاع هذا الشهر مدفوع بشكل أكبر بالطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وحالة الضبابية بشأن الانتخابات الأميركية لأن نتائجها تبدو متقاربة للغاية، ويمكن لأي (من المرشحين) الفوز".

وتشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 منافسة شديدة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس في الولايات السبع المتأرجحة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي الشرق الأوسط، فر المئات من سكان بيروت من منازلهم في ساعة متأخرة من مساء الأحد مع سماع دوي انفجارات متعددة ومهاجمة إسرائيل لمواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. كما تعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

واستقبل المستثمرون أنباء خفض الصين أسعار الإقراض القياسية بعد خفض أسعار فائدة أخرى الشهر الماضي في إطار حزمة تدابير تحفيزية لإنعاش الاقتصاد.

وتراجع الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأصفر، بسبب ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

ويتوقع المتداولون بنسبة 99 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1016.21 دولار للأونصة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو تموز. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1076 دولارا، بحسب بيانات رويترز.