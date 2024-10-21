وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 0.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما زاد تضخم السلع غير الغذائية واحدا بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري و2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى بنك المغرب المركزي، على سعر الفائدة من دون تغيير عند 2.75 بالمئة، مشيرا إلى إن تكاليف الاقتراض تتفق مع التوقعات المالية والاقتصادية.

وتوقع بنك المغرب المركزي أن يتباطأ التضخم إلى 1.3 بالمئة هذا العام من 6.1 بالمئة في 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة في 2025، وذلك بعد انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة.

وكانت وزيرة المالية المغربية، نادية فتاح العلوي، قد أعلنت الجمعة، أن الحكومة أعدت مشروع ميزانية تتوقع فيه تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4.6 بالمئة في عام 2025 بعد أن توقعت نموا بنسبة 3.3 بالمئة هذا العام.