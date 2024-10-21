وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إخلاء للمدنيين أثناء سعيه لضرب أهداف مرتبطة بجمعية "القرض الحسن"، التي تعمل كنظام مصرفي بديل لحزب الله، وفق التقرير.

وأوضح التقرير أن جمعية "القرض الحسن" تسمح للجماعة بالعمل، وهي تعمل خارج النظام المصرفي القانوني في لبنان.

وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير إن الهدف من الضربة هو استهداف قدرة حزب الله على العمل خلال الحرب الحالية، ومنع قدراته على إعادة البناء وإعادة التسليح، وفق التقرير.

وجاءت القصف عقب يوم من انفجار طائرة بدون طيار بالقرب من المنزل الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة الأمنية في البلاد على صقل خططها للرد على هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وفي إحاطة، قال المسؤول الإسرائيلي إن إيران تحول نحو 50 مليون دولار إلى المنظمة شهريا، معظمها نقدا عبر سوريا.

كما يستخدم مئات الآلاف من الشيعة اللبنانيين جمعية القرض الحسن لتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية، بحسب بلومبرغ.

وتقول إسرائيل إن الأموال استخدمت في بعض الحالات لتمويل عمليات حزب الله في حالات الطوارئ.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك منفصل عن نظام سويفت الدولي لتجنب العقوبات التي فرضتها عليه الولايات المتحدة منذ عام 2007 بسبب علاقاته بحزب الله.