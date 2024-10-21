ﻳﻤﺘﺎز ﻣﺠﻤّﻊ "أوﻓﻴﺲ ﺑﺎرك" ﺑﻤﻮﻗﻌﻪ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ في ﻣﺪﻳﻨﺔ دبي للإنترنت، وﺟﻬﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻛﺒﺮ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻴﻜﻮم، اﻷﻣﺮ الذي يعكس اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﺤﻔﺎظ على اﻷداء المالي القوي عبر ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺤﻔﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ الأصول التجارية المتميزة.

وﺗﺴﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ في ﺗﺨﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻴﻜﻮم في ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ 2.7 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ ﺧﻼل 2024.

ويعد ﻫﺬا اﻟﻤﺠﻤّﻊ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﺻﻮل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ فئة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷولى اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ إﻣﻜﺎﻧﺎت واﻋﺪة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ أﻛﺒﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎبي ﻣﺒﺎﺷﺮ على اﻷداء اﻟﻤﺎﻟي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

من جانبه، أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الاستحواذ على مجمعة أوفيس بارك يعزز الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة تيكوم كمحرك إستراتيجي لقطاع الأعمال في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها الرائدة ضمن العقارات التجارية في الإمارة الذي يواصل التفوق على نظرائه حول العالم.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إلى أن ﻣﺠﻤّﻊ "أوﻓﻴﺲ ﺑﺎرك" ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 5 ﻣﺒﺎنٍ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﺣﺎت إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ ﺗﺒﻠﻎ حوالي 371 ألف قدم مربع. وﻳﻤﺘﺎز ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﻌﺼﺮي وإﻃﻼﻻﺗﻪ اﻟﺮاﺋﻌﺔ على ﺳﺎﺣﻞ دبي ﺑﻤﺎ في ذﻟﻚ "ﻧﺨﻠﺔ ﺟﻤﻴﺮا"، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ ﻛﻮﺟﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ. وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺷﻐﺎل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ في ﻣﺠﻤّﻊ "أوﻓﻴﺲ ﺑﺎرك" 88 بالمئة، ﻋﻠﻤﺎً أﻧﻪّ ﻣﻘﺮ ﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ على ﻏﺮار "ﻛﻮﻛﺎ ﻛﻮﻻ" و"أوﺑﺮ" و"رﻳﺪ ﻫﺎت".