وقال البنك في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية إن سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي "ارتفاع إجمالي دخل العمليات وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات".

وقال بنك الرياض إن دخل العمولات الخاصة قد ارتفع بنسبة 16.8% في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف والاستثمارات.

وأظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية قدرها 7.065 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 6.091 مليار ريال قبل عام، بزيادة نحو 16 بالمئة.