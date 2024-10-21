وأظهرت النتائج التي أعلنها بيتك على موقع البورصة الكويتية تحقيق أرباح صافية قدرها 482.93 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 461.53 مليون دينار العام الماضي، بزيادة 4.6 بالمئة.

وقال (بيتك) في الإفصاح إن ربحية السهم عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغت 29.62 فلس مقارنة مع 28.26 فلس للسهم الواحد في 2023 بنسبة نمو بلغت 4.8 بالمئة.

وأرجع (بيتك) "هذه النتائج الإيجابية" إلى زيادة الإيرادات في الأنشطة الرئيسة وارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7 بالمئة متضمنة زيادة في صافي إيرادات التمويل بنسبة 17 بالمئة وانخفاض المخصصات وانخفاض القيمة المحمل على بيان الدخل بنسبة 73.5 بالمئة.