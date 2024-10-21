وقالت المجموعة في بيان للبورصة السعودية إن الأسهم المباعة تمثل 4.9 بالمئة من رأس مال الشركة العربية "وتم تنفيذ عملية بيع الأسهم من خلال صفقات متفاوض عليها وفق الإجراءات ذات الصلة".

يذكر أن مجموعة MBC كانت قد سجلت نمواً في صافي الدخل بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 237.8 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2024، ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في الإيرادات والتحسن الكبير لهوامش الربح، وخاصة لمنصة "شاهد" التي حققت زيادة في إيرادات خدمة بث الفيديو حسب الطلب القائم على الإعلان بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام، بموازاة استمرار نمو الإيرادات القادمة من الاشتراكات.