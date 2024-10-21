كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 20 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 354 مليون درهم.

وعزا البنك العربي المتحد في بيان على سوق أبوظبي المالي النمو في صافي الأرباح نتيجة للتحسن الكبير في إجمالي أصول البنك بزيادة قدرها 13 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر من العام 2023 بالإضافة إلى النهج الحكيم لإدارة المخاطر والذي أدى إلى انخفاض تكلفة المخاطر.

كما تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على الجودة كما يتضح من نمو القروض والسلف والتمويل الإسلامي بنسبة 15 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

وأسفرت جهود البنك لتعزيز وضعه المالي وتنفيذ خطة النمو بنجاح عن رفع تصنيفه الائتماني إلى الدرجة الاستثمارية (Baa3) من قبل وكالة موديز.

كما تم الحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية التي أُعلنت في سبتمبر 2023، مما يعكس توقعات موديز باستمرار جودة أصول البنك، وقوة رأس المال، وتحسن الربحية. وبهذا، يتمتع البنك بتصنيف Baa3/P-3 "إيجابي" من وكالة موديز، بالإضافة إلى تصنيف BBB+/F2 "مستقر" من وكالة فيتش.

وقال شريش، بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: " إن أداء البنك في الأشهر التسعة الأولى من 2024 يعكس نجاح إستراتيجيتنا في تحقيق النمو المستدام، وهذا الإنجاز يؤكد التزامنا بتقديم قيمة مستمرة لمساهمينا وعملائنا، كما أن ترقية تصنيفنا الائتماني من قبل وكالة موديز تبرز ممارساتنا في الحوكمة وإجراءات الحد من المخاطر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في مؤشرات الربحية، ونحن نواصل الاستثمار في الابتكار والقدرات الرقمية، مما يعزز تجربة العملاء ويحسن الكفاءة، ويدعم أهدافنا طويلة الأجل للنمو."