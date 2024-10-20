وأضاف التقرير الصادر عن شركة "كامكو للبحوث"، أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم ترسيتها في الإمارات بلغت 10.0 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، منها 5.6 مليار دولار لقطاع الإنشاءات، مستحوذا على ما نسبته 55.4 بالمئة من إجمالي قيمة العقود المسندة في البلاد.

وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الغاز في الإمارات، قفزت بأكثر من 2.6 ضعف على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2024 لتصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل 588 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وارتفعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط بنسبة 8.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023.

وذكر التقرير أن من أبرز المشاريع التي قامت الإمارات بترسيتها خلال الربع الثالث، عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمشروع مستودع الخزانات في مطار أبوظبي، الذي منحته شركة أدنوك إلى تحالف يضم عددا من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرا رئيسا لها، بما في ذلك مجموعة تروجان للإنشاءات بالإضافة إلى شركة سيلينجاس التي تتخذ من دبي مقراً لها.

كما تم إسناد مشروع بقيمة 220 مليون دولار، لشركة التطوير العقاري نخيل التي تتخذ من دبي مقرا لها، لإكمال أعمال استصلاح الأراضي لمشروع نخلة جبل علي بدبي خلال الربع الثالث من العام 2024، إضافة إلى مشروع بارز آخر تم إسناده خلال الربع الثالث يتمثل في عقد بقيمة 200 مليون دولار منحته شركة الظفرة للبترول لزيادة الإنتاجية في حقل حليبة النفطي البري في أبوظبي.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بلغت نحو 54.2 مليار دولار في الربع الثالث من الجاري.

ووصل قيمة العقود في المملكة العربية السعودية إلى 35.4 مليار دولار مع استمرار زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي للمملكة.

وبحسب التقرير، تحسنت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بنسبة 57.9 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 4.2 مليار دولار، وتجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الكويت حاجز 2 مليار دولار في الربع الثالث، ومن المتوقع أن ينتعش سوق المشاريع في الكويت في الفترة القادمة.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة في البحرين ارتفعت إلى 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، بينما وصلت قيمتها في سلطنة عمان إلى نحو 1.12 مليار دولار.