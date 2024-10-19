وقالت صحيفة كوبا ديبيت الحكومية إن شركة تشغيل شبكة الكهرباء في كوبا (يو.إن.إي) أعلنت في الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلي "الانقطاع الكامل للكهرباء" في أنحاء البلاد.

وأضافت الشركة في رسالة قصيرة "يعمل اتحاد الكهرباء على عودة (الخدمة)".

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا لأول مرة في منتصف نهار أمس الجمعة تقريبا بعد عطل بأحد أكبر محطات الطاقة في الدولة الجزيرة، مما أدى فجأة إلى انقطاع الكهرباء عن ما يزيد على 10 ملايين نسمة.

ومع حلول مساء أمس بدأت عودة الكهرباء في مناطق متفرقة من كوبا، مما أعطى بعض الأمل في عودتها الكاملة.

ولم يقدم مشغل الشبكة أي تفاصيل حتى الآن عن سبب انهيارها مرة أخرى اليوم أو المدة التي ستستغرقها إعادة الخدمة.

وتحمل الحكومة الكوبية تدهور البنية التحتية ونقص الوقود وارتفاع الطلب مسؤولية انقطاع الكهرباء على مدى أسابيع لمدد تراوحت بين 10 و20 ساعة يوميا.

وتقول الحكومة أيضا إن الحظر التجاري الأميركي، فضلا عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مسؤولة عن الصعوبات المستمرة في توفير الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالنفط وصيانتها.

ونفت الولايات المتحدة أمس الجمعة أي دور لها في انهيار شبكة الكهرباء في كوبا.