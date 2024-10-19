وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن القرار نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقوانين​​​ الروسية، وإن نصه تضمن: "إسناد مهام الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية بشأن قضايا التعاون المالي والاقتصادي مع دول البريكس، والتفاعل مع بنك التنمية الجديد إلى نائب رئيس ديوان رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم ستانيسلافوفيتش أوريشكين".

وأشارت إلى أن المرسوم بالقرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، فيا انضمت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران إلى "بريكس" منذ بداية عام 2024 الجاري.