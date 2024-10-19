وحققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر داو جونز الصناعي في نهاية التداولات اليوم الجمعة بعد جلسة أمس التي سجل فيها مستوى إغلاق قياسي.

وقفز سهم نتفليكس بعد أن تجاوزت عملاقة خدمات البث تقديرات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد، وقالت إنها تتوقع استمرار النمو حتى نهاية العام الجاري.

وصعدت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة باسم السبعة الكبار، والتي قادت معظم الارتفاع المحقق في وول ستريت منذ بداية العام.

وتقدم سهم شركة أبل بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مبيعات العائلة الجديدة من هواتف آيفون في الصين، كما صعد سهم إنفيديا بعد أن رفعت (بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش) سعرها المستهدف للسهم.

ودفع سهم نتفليكس المؤشر الفرعي لقطاع خدمات الاتصالات لتحقيق أفضل نتائح بين جميع المؤشرات الفرعية المدرجة على ستاندرد اند بوزر 500، وعددها 11 مؤشرا.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.05 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 5864.52 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 115.30 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 18488.91 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.96 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 43277.01 نقطة.

وارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة تمويل تهدف إلى تعزيز أسواق الأسهم.