وأضاف بوتين للصحفيين أن التعاون بين روسيا والصين هو أحد العوامل الرئيسية لتعزيز الاستقرار العالمي.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة دول بريكس في مدينة قازان الأسبوع المقبل.

ويأمل بوتين في تحول مجموعة بريكس إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي. وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.