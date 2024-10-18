وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2703.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 0748 بتوقيت غرينتش بعدما وصل لأعلى مستوى عند 2714 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب هذا الأسبوع اثنين بالمئة.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2719.20دولار.

وقال كريستوفر وونج، خبير العملات الأجنبية في أو.سي.بي.سي إن الذهب قد يكتسب المزيد من الزخم في ضوء تطورات الانتخابات الأميركية والضبابية الجيوسياسية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها تعتزم الانتقال لمرحلة "تصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل بعد اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي الولايات المتحدة وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الأميركية، تسعى نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى الحصول على دعم كل الناخبين الذي لم يحسموا مواقفهم.

وقال تاي وونج وهو متعامل مستقل في المعادن مقيم في نيويورك "الذهب لا يكترث لارتفاع الدولار ويصعد كلما سنحت فرصة".

وأظهرت بيانات اقتصادية أميركية صدرت الليلة الماضية قوة الاقتصاد، وهو ما عزز الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة. إلا أن المتعاملين ما زالوا يتوقعون احتمالات بنسبة 90 بالمئة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وتعمل أسعار الفائدة المنخفضة على زيادة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وتوقع مندبون مشاركون في الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن يرتفع سعر المعدن الأصفر إلى 2941 دولارا للأوقية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة والفضة إلى 45 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 31.97 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي. وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1005.88 دولار، وصعد البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1062.32 دولار.