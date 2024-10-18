وشهد تجار التجزئة في مجال التكنولوجيا والاتصالات ارتفاعا في المبيعات بأكثر من الثلث، بفضل دعم من إصدار منتجات جديدة، من بينها هاتف آيفون 16 من شركة آبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن إجمالي حجم مبيعات التجزئة التي تقيس الكمية المبيعة ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة في سبتمبر، مقارنة بشهر أغسطس.

وكانت مبيعات التجزئة قد سجلت نموا بواقع واحد بالمئة في أغسطس. وشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا مقابل الدولار الأميركي بعد نشر البيانات.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن أحجام المبيعات شهدت زيادة بنسبة 3.9 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير 2022.

ولا تزال الأسر البريطانية تكافح مع ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسارعت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب حرب روسيا ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

لكن ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر خفت قليلاً منذ ذلك الحين، حيث انخفض التضخم إلى أقل من 2 بالمئة من ذروة بلغت 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022.

أظهرت التقارير الأخيرة من تجار التجزئة في المملكة المتحدة مبيعات قوية للأغذية.

رفعت شركة تيسكو "Tesco"، أكبر شركة بقالة في بريطانيا، توقعات أرباحها السنوية وقالت إنها تتوقع عيد ميلاد قويًا.

وقال رئيس سلسلة سوبر ماركت "سينسبري"، التي تحقق ربع مبيعاتها من السلع غير الغذائية، لوكالة "رويترز" إن المتسوقين ما زالوا قلقين بشأن الإنفاق على السلع ذات القيمة العالية قبيل موازنة الحكومة الجديدة المقرر إعلانها في 30 أكتوبر.