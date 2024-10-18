وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة أن عدد تصاريح بناء المساكن تراجع في ألمانيا خلال أغسطس الماضي بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 18 ألفا و300 منزل جديد.

ومع ذلك، كان التراجع أقل مقارنة بأشهر سابقة، حيث بلغ في يوليو الماضي 19.2 بالمئة على أساس سنوي.

وعقب ثمانية أشهر من هذا العام، بلغ التراجع في تصاريح بناء المنازل على أساس سنوي 19.3 بالمئة (بمقدار ما يعادل 34 ألف منزل)، مسجلا إجمالا 141 ألفا و900 منزل.

وقد تقلص عدد تصاريح بناء منازل الأسرة الواحدة بشكل خاص، حيث بلغ عددها 25 ألفا و300 تصريح، بتراجع قدره 9200 تصريح (26.6 بالمئة) على أساس سنوي.

وأصبح هدف الحكومة الألمانية المتمثل في بناء 400 ألف منزل جديد سنويا بعيد المنال بشكل أكبر.

وتشهد أعداد تصاريح بناء المنازل تراجعا منذ أكثر من عامين.

وأرجع الخبراء ذلك إلى إحجام المستثمرين عن مشروعات البناء بسبب ارتفاع تكاليف البناء وارتفاع أسعار الفائدة.