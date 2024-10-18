تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، مع تكبد أسهم شركات العقارات أكبر خسائر بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ساعد قطاعا الموارد الأساسية والسيارات في دعم المؤشر.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس إلى 3.25بالمئة، لكن رئيسة البنك كريستين لاغارد لم تقدم أي تلميحات عن تحركات في المستقبل.

وقالت أربعة مصادر لرويترز إن من المرجح إجراء خفض رابع في ديسمبر ما لم تتجه البيانات الرئيسية نحو الأسوأ في الأسابيع المقبلة.

وانخفضت أسهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو ثلاثة بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تسجيل انخفاض أكبر من المتوقع في أرباحها التشغيلية المعدلة في الربع الثالث وقالت إنها لا تتوقع تغيرا يذكر في الطلب في العام المقبل.

وقالت شركة "بريتش أمريكان توباكو" للتبغ إنها أوشكت على الانتهاء من تسوية نزاع قضائي في كندا مما أدى إلى انخفاض أسهمها اثنين بالمئة.

وتلقت شركتا "أفولتا" و"باري كاليبو" السويسريتين الدعم من رفع التوصية للسهمين من "دويتشه بنك" و"مورغان ستانلي" على الترتيب مما أدى لارتفاعهما بما يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة.