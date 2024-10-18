وتراجع سهم الشركة 16.5 بالمئة إلى 2.74 دولار في أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو، بعد إعلانها قرار بيع أسهم إضافية فضلا عن التحذير من تسجيل خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري.

وتتوقع لوسِد تسجيل خسائر تتراوح بين 765 مليون إلى 790 مليون دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة بخسارة متوقعة تبلغ 751.7 مليون دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وإضافة إلى الطرح العام لأكثر من 262 مليون سهم، وقعت لوسِد اتفاقية مع أيار ثيرد إنفستمنت، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وأكبر مساهم فيها، لبيع ما يقرب من 375 مليون سهم في طرح خاص.

وقالت لوسِد إن أيار ثيرد تتوقع الاحتفاظ بملكيتها لنحو 59 بالمئة من أسهم الشركة.

وأعلنت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، في أغسطس التزامها بضخ مبلغ إضافي قدره 1.5 مليار دولار، وهو ما توقعت لوسِد في البداية أن يوفر سيولة كافية حتى الربع الأخير من العام المقبل.

وتعتزم الشركة استخدام عائدات الطرحين العام والخاص لأغراض عامة ولضخ نفقات رأسمالية ورأس مال عامل.