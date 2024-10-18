وقالت وزارة البترول المصرية في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك: اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة.

وأضافت: "سعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، وذلك على النحو التالى:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر بارتفاع نسبته 17 بالمئة.

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

غاز تموين السيارات 7 جنيه /م٣

تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية .

يذكر أن أسعار البنزين قد ارتفعت بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة.