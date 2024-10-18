وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من 4.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وتعمل السلطات منذ أواخر سبتمبر على تعزيز سياسات التحفيز بشكل كبير لإنعاش الاقتصاد المتعثر وضمان وصول النمو إلى المستهدف لهذا العام عند خمسة بالمئة.

وعلى أساس فصلي، زاد الناتج المحلي الإجمالي الصيني 0.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر وهو ما يقل قليلا عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بواحد في المئة ومقارنة بنمو معدل إلى 0.5 بالمئة في الربع السابق.