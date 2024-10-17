وبلغت الأرباح 902.5 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية سبتمبر من عام 2024 بارتفاع وقدرة 18 بالمئة.

كما ارتفعت إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 22 بالمئة ما يعادل ارتفاعاً قدره 494.1 مليون درهم ليبلغ 2.7 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من 2024 مقارنه بـ 2.2 مليار درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 53 بالمئة لتصل إلى 505.8 مليون درهم مقارنةً بـ 329.6 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

و بلغت المصروفات العمومية والإدارية 521.5 مليون درهم بنهاية سبتمبر من 2024 مقارنة بـ 473.0 مليون درهم عن نفس الفترة من 2023 بارتفاع وقدره 48.5 مليون درهم مع تحسن ملحوظ لنسبة المصاريف إلى الدخل لتصل إلى 32.3 بالمئة مقارنه بـ 34.7 بالمئة عن نهاية العام السابق.

وعلى الرغم من التحسن المستمر في جودة الأصول والذي ينعكس في تحسن التمويلات المتعثرة ونسب التغطية، فقد قام المصرف بتخصيص مبلغ 100.6 مليون درهم كمخصصات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 172.5 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق وذلك كجزء من نهجه الحصيف لمواجهة المخاطر المستقبلية المحتملة والحفاظ على وضع مالي قوي.

و استقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 74.8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع وقدره 8.9 مليار درهم ما يعادل 13.5 بالمئة مقارنة بـ 65.9 مليار درهم عن نهاية العام السابق 2023.

و داوم مصرف الشارقة الإسلامي على الاحتفاظ بنسبة سيوله قوية بلغت 15.6 مليار درهم بمعدل 20.8 بالمئة إلى إجمالي الموجودات عند نفس المستوى بنهاية العام السابق.