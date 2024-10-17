ورفعت "تي.إس.إم.سي"، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق لحساب شركات أخرى، توقعاتها لنمو الإيرادات السنوية، وقالت إن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ستشكل ما بين 13 و19 بالمئة من إيراداتها للعام بأكمله.

وصعدت الأسهم المدرجة للشركة في الولايات المتحدة بأكثر من 11 بالمئة مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.

وعززت توقعات الشركة الرائدة في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة ثقة المستثمرين في آفاق شركات تصنيع الرقائق التي ارتفعت قيمتها السوقية بشكل كبير في العامين الماضيين بسبب زيادة الإنفاق على الرقائق من شركات التكنولوجيا الكبرى.

وارتفع سهم شركة إنفيديا، الرائدة في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي وإحدى عملاء تايوان لصناعة أشباه الموصلات، بنحو أربعة بالمئة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 140.89 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه ويسجل زيادة اثنين بالمئة في وقت لاحق من الجلسة.

وحققت منافستها الأصغر إيه.إم.دي، مكاسب تتجاوز واحدا بالمئة، كما صعدت أسهم برودكوم وكوالكوم وميكرون بمعدلات تتراوح بين واحد بالمئة إلى 3.6 بالمئة.