تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة بعد تراجع استمر يومين.

واتجهت البورصات في معظم الأسواق الرئيسية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا إلى الارتفاع، وأغلق المؤشر داكس الألماني عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بعد خفض مماثل في سبتمبر، في أول خفضين متتابعين للفائدة منذ 13 عاما.

ومع ذلك، لم يقدم البنك المركزي أي إشارة على التحركات المستقبلية في بيانه وأعاد التأكيد على أن القرارات ستعتمد على البيانات.

وتصدرت أسهم شركات الصناعات الدفاعية المكاسب القطاعية بارتفاع بلغ 2.6 بالمئة في حين كانت أسهم شركات الخدمات المالية والبنوك والسلع المصنعة من بين الأفضل أداء.

وكانت معنويات المستثمرين مرتفعة بالفعل على خلفية سلسلة من نتائج الأعمال القوية قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي قراره خفض الفائدة.