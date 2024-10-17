ووفقا لحسابات رويترز استنادا لبيانات مجموعة بورصات لندن ارتفع إجمالي صادرات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي من الموانئ الروسية الشهر الماضي بنسبة اثنين بالمئة مقارنة بأغسطس إلى نحو 4.2 مليون طن.

ومنذ دخول الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في فبراير 2023، أصبحت الدول الآسيوية الوجهة الرئيسية لإمدادات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الروسية.

وارتفعت الشحنات المباشرة من زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي من الموانئ الروسية إلى الصين بنسبة واحد بالمئة على أساس شهري في سبتمبر إلى 0.8 مليون طن، في حين ارتفعت الإمدادات إلى الهند بنسبة 53 بالمئة إلى 0.3 مليون طن.

وأظهرت حسابات رويترز وبيانات مجموعة بورصات لندن أن شحنات زيت الوقود وزيت الغاز الفراغي الروسية إلى السعودية تراجعت الشهر الماضي بنسبة 10 بالمئة مقارنة بأغسطس إلى 0.7 مليون طن بعد نهاية ذروة الطلب في الصيف، لكنها ما زالت ثاني أعلى شحنات بعد تلك المتجهة إلى الصين.

وتعتمد جميع بيانات الشحن المذكورة أعلاه على تاريخ مغادرة الشحنة.