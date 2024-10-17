وبحسب ما كشفته شركة قطارات الاتحاد على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، فإن رحلة القطار من أبوظبي إلى دبي ستستغرق فقط 57 دقيقة، وإلى الرويس 70 دقيقة، والفجيرة 105 دقائق.

وتعكف شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، على تطوير قطار الركاب، والذي سيربط 11 مدينة في دولة الإمارات، من منطقة السلع إلى الفجيرة وذلك بسرعة 200 كم/ الساعة.

ومن المتوقع أن تستوعب شبكة السكك الحديدية، التي يجري العمل على تنفيذها وتشغيلها، نحو 36.5 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030.

وكانت شركة قطارات الاتحاد دشنت في فبراير من العام 2023، شبكة السكك الحديدية الوطنية التي تمتد لحوالي 900 كيلومتر لتربط الإمارات السبع، من الغويفات على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، كما أطلقت العمليات التشغيلية لقطار البضائع على مستوى الدولة.

ستقدم شبكة قطارات الاتحاد مزايا عددية متطورة، بما في ذلك الخدمات الأسرع والأقل كلفة والأكثر أماناً وجدارة، إضافة إلى تميزها في مجال الاستدامة البيئية. ومن الناحية الاقتصادية، تساعد الشبكة الشركات على الاستخدام الأمثل للوقت والموارد بطرق أكثر كفاء.