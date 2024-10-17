ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركة قررت الاستعانة ببنكي باركليز ويو.بي.إس غروب إلى قائمة مديري الطرح العام الأولي، مضيفة أنه من المتوقع تنفيذ عملية الطرح في أوائل العام المقبل.

وقالت المصادر إن مناقشة تفاصل عملية الطرح مازالت جارية وقد يتم تغييرها.

يذكر أن شي.إن عقدت اجتماعا مع المستثمرين المحتملين في نيويورك في وقت سابق من الأسبوع الحالي، واجتماع مماثل في لندن. وتتعاون شي.إن مع بنوك غولدمان ساكس غروب وجيه.بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي لترتيب عملية الطرح.

وأعادت شركة شين توجيه طلبها إلى لندن وقدمت أوراقها سراً إلى السلطات البريطانية في وقت سابق من هذا العام بعد أن فشل هدفها الأولي المتمثل في الإدراج في الولايات المتحدة.

ورفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلب شين بتقديم نشرة أولية سرية. ولا يزال إدراجها يتطلب الموافقات التنظيمية في الصين وبريطانيا.

ومن المحتمل أن يساعد الطرح العام الأولي لسهم شي إن في إعادة الزخم إلى بورصة لندن التي شهدت خروجا للكثير من الشركات منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن الشركات التي خرجت من البورصة البريطانية آرم هولدنجز لتصميم الرقائق الإلكترونية وسي.آر.إتش.