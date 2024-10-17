وفي الوقت نفسه، وافق مجلس إدارة شركة الطيران، التي تتخذ من شيكاغو مقرا لها، على تخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لشراء أسهم.

أعلنت يونايتد عن أرباح معدلة للربع الثالث بلغت 3.33 دولار للسهم، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 3.17 دولار.

وقالت "يونايتد" إنه بحلول سبتمبر، كانت ترى المزيد من القوة في سفر الشركات والسياحة الفاخرة والسفر الاقتصادي الأساسي بدون خدمات إضافية.

وأضافت "يونايتد" أن أحد الأرقام التي تُراقب عن كثب، وهو الإيرادات لكل مقعد، أصبحت إيجابية مقارنة بالعام الماضي على الرحلات داخل الولايات المتحدة في أغسطس وسبتمبر بعد أن كانت متخلفة عن مستويات 2023 في الأشهر السابقة.

وقالت يونايتد إنها تتوقع ربحًا معدّلًا يتراوح بين 2.50 دولار و3 دولارات للسهم في الربع الأخير. ويتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن ربح ربع سنوي قدره 2.68 دولار للسهم، وفقًا لبيانات LSEG.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة دلتا إيرلاينز المنافسة أيضًا عن تحسن في إيرادات وحدتها في الربع الثالث، وقالت إن من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية العام.