وسيتم منع ناقلات النفط تلك من دخول الموانئ البريطانية ولن تتمكن من الحصول على الخدمات البحرية البريطانية.

ويرفع هذا العدد الإجمالي لناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 43.

وقالت الحكومة البريطانية إن "التحرك البريطاني المتواصل ضد أسطول الظل يفرض ضغوطا على النظام ويحرم آلة حرب بوتين من عوائد حيوية".

وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة نقلت ما قيمته نحو 4.9 مليار جنيه إسترليني (6.37 مليار دولار) العام الماضي.