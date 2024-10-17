واستقر معدل البطالة، المعدل موسميا، الصادر عن منظمة العمل الدولية عند 3.7 بالمئة في سبتمبر، وهو نفس المعدل في أغسطس.

وفي نفس الشهر من العام السابق، بلغ معدل البطالة 3.7 بالمئة أيضا.

وكان هناك 377 ألف عاطل في سبتمبر بارتفاع من 374 ألف قبل شهر.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذي يطبق على الفئات العمرية 15 إلى 25 عاما، بشكل طفيف إلى 9 بالمئة في سبتمبر من 8.9 بالمئة في أغسطس.