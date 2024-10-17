وأوضحت الشركة في بيانات، الخميس، أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 32 بالمئة في الربع الثالث، لتسجل 175 مليون يورو (نحو 190 مليون دولار)، لكن المبيعات انخفضت بسبب تباطؤ الأنشطة في الهند.

وبلغت مبيعات نوكيا 4.3 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، بانخفاض ثمانية بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وأقل من توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم.

وقالت الشركة إن نمو المبيعات قد تأثر بتباطؤ النمو في شبكات الهاتف المحمول في الهند بشكل أساسي، بالإضافة إلى تخارج الشركة من خدمات الحوسبة السحابية والشبكات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا، بيكا لوندمارك، في بيان إن الأرباح ارتفعت بنسبة 32 بالمئة إلى 175 مليون يورو، "مدفوعة بالمنتجات الجديدة التي قدمتها الشركة في أسواقها الإقليمية، فضلا عن جهود الشركة في خفض تكلفة المنتج".

وأبقت الشركة على توقعات أرباحها التشغيلية ما بين 2.3 مليار إلى 2.9 مليار يورو، على الرغم من أن تعافي صافي المبيعات "يحدث بشكل أبطأ مما توقعنا"، كما ذكر لوندمارك.

وقال أتي رييكولا، المحلل في شركة أبحاث السوق الفنلندية إنديرس، لوكالة فرانس برس إن تطور أرباح نوكيا كان متوافقا تقريبا مع التوقعات، مع بعض الاستثناءات.