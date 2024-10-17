وتسيطر "TSMC" على أكثر من نصف إنتاج العالم من الرقائق المستخدمة في كل شيء بدءا من هواتف آيفون إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة من "إنفيديا".

وقالت الشركة، المدرجة في تايبيه ونيويورك، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بلغ 325.26 مليار دولار تايواني (10.1 مليار دولار)، بزيادة 54.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة في بيانها أن الإيرادات في الربع الثالث نمت بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي إلى 23.5 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة "TSMC"، سي.سي. وي، إن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي من العملاء كان "قويا للغاية".

وأضاف: "كانت أعمالنا في الربع الثالث مدعومة بطلب قوي على الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي لتقنياتنا الرائدة في الصناعة بثلاثة نانومتر وخمسة نانومتر".

"بالانتقال إلى الربع الرابع، نتوقع أن يستمر دعم أعمالنا من خلال الطلب القوي على تقنيات العمليات الرائدة لدينا"، بحسب ما قاله رئيس الشركة.

وقالت TSMC إنها تتوقع زيادة إيرادات العام بأكمله بنحو 30 بالمئة.