وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاض استمر يومين.

وارتفع سهم بنك نورديا الفنلندي 5.5 بالمئة، ليعطي دفعة لقطاع البنوك، بعد أن رفع توقعاته وأعلن عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الخميس بعد خفض مماثل في سبتمبر.

وفي ظل تباطؤ التضخم ومزيد من الصعوبات الاقتصادية في دول التكتل، تبحث أسواق المال عن أي مؤشرات تبرر توقعاتها بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى حتى مارس 2025.

وارتفعت شركة سارتوريوس الألمانية 12 بالمئة، محققة أعلى أرباح على المؤشر ستوكس 600، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث وأكدت توقعاتها للعام بأكمله.

وارتفعت أسهم شندلر السويسرية للمصاعد، التي تعتبر مقياسا مهما لتقييم حالة قطاع العقارات، اثنين بالمئة بعد إعلانها عن انخفاض في مبيعات الربع الثالث مع تراجع عمليات التركيب الجديدة على مستوى العالم.

وانخفضت أسهم شركة نستله 2.4 بالمئة، بعد إخفاقها في تحقيق المبيعات المستهدفة وقالت إنها تتوقع أن يظل الطلب من العملاء ضعيفا.

وهبط سهم نوكيا ثلاثة بالمئة بعد أن فشلت المبيعات الفصلية في بلوغ التقديرات.