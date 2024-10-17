وهذا هو أكبر إدراج على الإطلاق في سلطنة عمان.

وذكرت الشركة في بيانها أن تسعير الطرح تحدد عند الحد الأعلى للنطاق الاسترشادي بين 370-390 بيسة للسهم، وتجاوز الاكتتاب فيه العرض بنحو 2.7 مثل، بما في ذلك المستثمرون الرئيسيون.

وشمل الطرح حوالي ملياري سهم أي ما يعادل حصة 25 بالمئة.

والإدراج جزء من برنامج خصخصة تنفذه أوكيو المملوكة للحكومة، والتي تساعد سلطنة عمان، على تنويع اقتصادها وخفض ديونها.

يأتي ذلك بعد عمليتي طرح عام أولي العام الماضي لشركة أوكيو لشبكة الغاز جمع 771 مليون دولار وشركة أبراج لخدمات الطاقة جمع 244 مليون دولار.

وذكرت رويترز في يوليو نقلا عن مصادر أن مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية تعتزم أيضا تنفيذ طرح عام أولي لشركة الشحن التابعة لها بحلول نهاية 2024.

وبعد الطرح العام الأولي الأحدث، الأكبر في منطقة الخليج حتى الآن هذا العام، ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو نحو 8.1 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة في بورصة مسقط.

وقالت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج إن من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم 28 أكتوبر تقريبا.