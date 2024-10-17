وتراجع المؤشر نيكي بنسبة 0.7 بالمئة ليسجل أدنى مستوى للإغلاق في أسبوع عند 38911.19 نقطة، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2687.83 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات كبيرة في قطاع التكنولوجيا للجلسة الثانية لتؤثر سلبا على المؤشر نيكي، وذلك بعد إعلان شركة إيه.إس.إم.إل الهولندية خفض توقعاتها للمبيعات السنوية لتثير مخاوف إزاء الطلب، مما أدى إلى هبوط أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق في الجلسة السابقة.

وتقلصت خسائر التكنولوجيا لفترة وجيزة بعد إعلان شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة، المهيمنة على صناعة الرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عن ارتفاع أرباحها في الربع الثالث 54 بالمئة متجاوزة التوقعات.

وتماسك سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق إلى حد ما ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة فقط بينما هوى سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 3.2 بالمئة ليشكل أكبر ضغط على المؤشر نيكي. وانخفض سهم شين-إتسو للكيماويات 1.4 بالمئة.

وتراجع سهم ديسكو موردة أجهزة تصنيع الرقائق 1.5 بالمئة قبل صدور بيانات الأرباح في وقت لاحق من اليوم.

واتسع نطاق البيع في تعاملات بعد الظهر لينهي 127 من أصل 225 سهما على المؤشر نيكي التداولات في المنطقة السلبية، بما في ذلك سهم فاست ريتيلنج الذي هبط 1.1 بالمئة.

وأغلقت أسهم السيارات على ارتفاع مع تراجع الين ليبقى بالقرب من مستوى 150 للدولار، وهو ما يدعم المصدرين لكن المكاسب تقلصت منذ الصباح.

وارتفع سهم شركة سوبارو 2.3 بالمئة تقريبا وسهم نيسان موتور 1.3 بالمئة وتويوتا موتور واحدا بالمئة.

ومن شأن انخفاض الين دعم أرباح المصدرين عندما يتم تحويلها إلى الداخل بالعملة اليابانية.

وارتفعت أسهم القطاع المالي بعد أن ساعدت نظيراتها في الولايات المتحدة بورصة وول ستريت على الإغلاق على ارتفاع أمس الأربعاء، إذ صعد سهم مجموعة ميزوهو المالية 2.2 بالمئة وسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.9 بالمئة.