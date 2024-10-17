وقفز سعر سهم "دومتي" بنحو 20 بالمئة في جلسة الأربعاء، مسجلا 21.63 جنيه مقابل 18.03 جنيه بختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ المحتملة.

وفي بيان رسمي، أكدت أرلا فودز، أن سوق الألبان في مصر تعتبر سوقًا كبيرة، وأن دومتي تُعد رائدة في هذا القطاع، الأمر الذي يجعلها متوافقة تمامًا مع استراتيجية الشركة في مصر.

وتعتزم الشركة الدنماركية شطب "دومتي" من البورصة المصرية، ومن المتوقع أن تستمر عائلة الدماطي في المساهمة في الشركة جنبًا إلى جنب مع "آرلا فودز" الدنماركية، حيث سيستمر محمد الدماطي، في منصب الرئيس التنفيذي.

يذكر أن شركة "دومتي" تأسست في عام 1989، وهي متخصصة في إنتاج الأجبان ومنتجات الألبان، وقد أضافت خط إنتاج العصائر في عام 2013، وتمتلك الشركة مصنعين وتوظف أكثر من 4000 موظف.