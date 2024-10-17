وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ 73.527 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 61.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعزا البيان هذا الارتفاع إلى زيادة في صافي إيرادات التمويل بمبلغ 20.1 مليون دينار والانخفاض في مخصص انخفاض القيمة بمبلغ 10.9 مليون دينار.

وأشار بنك بوبيان في المقابل إلى زيادة في المصروفات التشغيلية بلغت 11.4 مليون دينار وزيادة 4.3 مليون دينار في الضرائب الخارجية.