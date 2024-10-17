وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزًا بقيمة 237.6 مليار ين، مقابل عجز بقيمة 703.2 مليار ين خلال الشهر السابق.

ولفتت وزارة المالية اليابانية، الخميس، إلى تراجع صادرات البلاد خلال سبتمبر بنسبة 1.7 بالمئة إلى 9.038 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون نموًا بنسبة 0.5 بالمئة بعد نموها بنسبة 5.5 بالمئة خلال أغسطس.

وفي المقابل زادت الواردات بنسبة 2.1 بالمئة سنويًا إلى 9.332 تريليون ين، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 3.2 بالمئة بعد نموها بنسبة 2.3 بالمئة خلال الشهر السابق.