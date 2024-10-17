وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي بلغ457.02 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقابل 431.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2023.

وعزا البيان هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وانخفاض مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، مشيرا في المقابل إلى ارتفاع في مصروفات التشغيل والضرائب.

وذكر البيان أن أرباح بنك الكويت الوطني في الأشهر التسعة الأولى من 2024 قد سلجت ارتفاعا بنحو 6 بالمئة عند 457 مليون دينار ( ما يعادل 1.5 مليار دولار)، مقارنة بـ431.1 مليون دينار (1.4 مليار دولار).

وأوضح البيان أن إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2024 قد ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة سنوياً عند 39.2 مليار دينار (128.5 مليار دولار)، فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنحو 6.2 بالمئة مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.2 مليار دينار (76.0 مليار دولار).

وبلغت ودائع العملاء 22.4 مليار دينار (73.5 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر من 2024، مرتفعة بما نسبته 7.1 بالمئة على أساس سنوي.