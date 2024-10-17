وقال بنك الإمارات دبي الوطني في بيان على سوق دبي المالي، إن إﺟﻣﺎﻟﻲ القروض الجديدة اﻟﻣﻘدﻣﺔ للعملاء عبر شبكة المجموعة بلغ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 100 ﻣﻠﯾﺎر درھم.

وارﺗﻔﻊ الدخل ﺑﻧﺳﺑﺔ 7 بالمئة ﻓﻲ اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﺎم 2024، مدفوعا باﻟﻧﻣو اﻟﻘوي ﻟﻠﻘروض، وﺗﺣﺳن اﻟﮭواﻣش واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ دﺧل اﻟرﺳوم واﻟﻌﻣوﻻت.

وذكر البنك أن المنصة الرقمية لإدارة الثروات ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ ﻧﻣو اﻷﺻول اﻟﻣدارة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﺗﺻل إلى ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 40 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ن ﻧظرا ﻟﺗوﺳﻊ عروض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﺛروات ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺳﻧدات واﻟﺻﻛوك اﻟﻛﺳرﯾﺔ واﻷﺳﮭم وﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.

وﺣﻘﻖ اﻹﻣﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﻗوى له على الإطلاق مسجلا أرباحا عند 2.5 ﻣﻠﯾﺎر درھم. وﻟﻘد ﻣﻛن ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔروع ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣن ﻧﻣو ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘروض ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﻔت ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺑﻠﻐت 49 بالمئة ﻓﻲ ﻋﺎم 2024.

أبرز النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024:

ارﺗﻔﺎع ﺑﻧﺳﺑﺔ 9 بالمئة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻘروض، وﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻣوﯾل ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ

زيادة إجمالي الدخل ليصل إلى 32.9 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة.

نمو قوي في القروض، حيث ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، محققا نموا قيوا في جميع وحدات الأعمال والمواقع الدولية.

يشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نموا ملحوظا بقيمة 60 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من 2024، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

استقرار أرباح الربع الثالث

وكشفت بيانات البنك عن استقرار صافي الربح في الربع الثالث إذ قوبلت زيادة في صافي دخل الفائدة بارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة والاستثمارات لدفع النمو في المستقبل.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن صافي الربح في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بلغ 5.2 مليار درهم (1.42 مليار دولار) دون تغيير عن الفترة المقابلة من عام 2023، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين بأرباح تبلغ ستة مليارات درهم.