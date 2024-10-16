وتهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال معرض جيتكس جلوبال 2024، إلى تعزيز البنية التحتية لوسائل الدفع الرقمية في دبي، وتسهيل عملية حصول الشركات على حلول التمويل والدفع، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50 بالمئة من خلال تعزيز الابتكار وتبني الحلول الرقمية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033.

وبمقتضى الاتفاقية يستثمر الطرفان خبراتهما ومواردهما لإطلاق باقة من المبادرات المصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على رأس المال والتقنيات المالية المتطورة، ويشمل ذلك برامج إقراض أو منحا مصممة خصيصاً بالتعاون مع المؤسسات المالية لدعم الابتكار وتوسع الأعمال.

بالإضافة إلى توفير حلول الدفع الرقمي والخدمات الرائدة الأخرى للشركات الناشئة والصغيرة والناشئة بأسعار تفضيلية على أن يتم تطوير مجموعة من أنظمة الدفع الرقمية المتطورة ومنصات التجارة الإلكترونية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دبي مقراً لها من توسيع أعمالها محلياً والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد هادي بدري،المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية للدائرة، أن هذه الشراكة مع نتورك إنترناشيونال تجسد التزام المؤسسة بتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالموارد الأساسية التي تحتاجها للنمو، وبالتالي المساهمة بشكل أكبر في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33.