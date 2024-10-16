وأوضح الرضا خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن نسبة الإشغال في "طيران الإمارات" تزيد عن 80 بالمئة.

وكشف أنه مع استلام الشركة للطائرات الجديدة من Airbus، فإن طيران الإمارات ستطلق رحلات لوجهات جديدة، مؤكدا أن دخول الطائرات الجديدة سيرفع أيضا من عدد الرحلات الحالية عن العام السابق.

وأوضح عادل الرضا أن طيران الإمارات تبحث مع شركة بوينغ العمل على تسليم طائرات من طراز " Boeing 777-9X"، مشيرا إلى أن التأخير في تسليم الطائرات يؤثر على خطط الشركة في التوسع.

وقال إن الشركة تمكنت من التعامل مع تأخر استلام الطائرات عن طريق تمديد الطائرات الحالية، وذلك عن طريق القيام بعمليات تحديث لبعضها.

ومن جهة أخرى، أوضح الرضا أن استهلاك الوقود هو العامل الأكبر في النفقات التشغيلية للشركة، إذ يمثل نحو 35 بالمئة من إجمالي النفقات التشغيلية، مضيفا أن الطائرات يتم تزويدها حاليا بوقود أكثر بسبب عدم القدرة على استخدام بعض المجالات الجوية لبعض الدول.

وأشار إلى "طيران الإمارات" لديها بالفعل برامج تعمل على تقليل استهلاك الوقود.