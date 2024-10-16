وذكرت وكالة الأنباء الصينية" شينخوا" أن مديرية الموارد الطبيعية بمقاطعة شاندونغ، حددت 16 تجمعا من خام الحديد عالي الجودة في منطقة تشيخه - يويتشنغ في الصين.

وعادة ما يحتوي خام الحديد عالي الجودة على محتوى إجمالي من الحديد تزيد نسبته عن 45 بالمئة.

وقال هو تشي يونغ، المسؤول في المديرية، إن رواسب خام الحديد عالي الجودة المؤكدة حديثا هي واحدة من الرواسب القليلة في الصين، وهي تتميز بتوزيعها الكبير، والسمك الكبير لجسم الخام، والجودة العالية للخام، وإمكانات الاستكشاف الواعدة.

وحتى عام 2022، تم العثور على ما مجموعه 173 نوعا من المعادن في الصين، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الموارد الطبيعية الصيني