تحركات الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة تقريبا إلى 2678.70 دولارا للأونصة بحلول الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل سبعة دولارات عن ذروة قياسية بلغت 2685.42 سجلها الشهر الماضي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2695.30 دولار.

ويزيد الاستثمار في الذهب كملاذ آمن خلال انخفاض أسعار الفائدة وفي أثناء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقالت سوني كوماري محللة السلع الأولية في "إيه.إن.زد": "سيدعم الغموض المحيط بالانتخابات الأميركية والتوترات الجيوسياسية أيضا الذهب".

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الذهب.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي تصدر غدا الخميس.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي لا يزال على المسار لمزيد من التخفيضات هذا العام إذا استمرت البيانات متماشية مع التوقعات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 31.85 دولار، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 991.24 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1015.75 دولار.