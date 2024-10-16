وأوضح رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر، الأربعاء، أن خدمة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ستبدأ المرحلة الأولى بقدرة تبلغ 1500 ميغواط من إجمالي طاقة للخط تبلغ ثلاثة آلاف ميغاواط.

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث شهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التوقيع أيضا على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار".

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن المباحثات ولي العهد السعودي والرئيس المصري شهدت "استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة".