وأضاف خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن الشركة منذ نحو 35 عاما بدأت في إنشاء مدن متكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أن "أوراسكوم للتنمية" لديها 11 مدينة متكاملة ومستدامة في 7 دول عربية وأوروبية.

"أدائنا منذ الفترة الماضية يركز على النمو أولا، مما ساهم في ارتفاع مبيعات الشركة في المتوسط من نحو 200 إلى 900 مليون فرنك سويسري بالسنة"، بحسب قول الحمامصي.

وأوضح أن الأرباح المعدلة قد ارتفعت في المتوسط من 50 إلى 200 مليون فرنك سويسري (نحو 232 مليون دولار) سنويا، كما تحولت الشركة من تكبد الخسائر إلى تحقيق أرباح صافية منذ عام 2021، وحققت الشركة خلال العام الماضي نحو 45 مليون فرانك.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، أن الشركة تعمل على إضافة المزيد من المشروعات التي تطرحها، بشكل ربع سنوي، في كافة المدن والوجهات التي تعمل بها الشركة.

"طرحنا مشروعا جديدا في مدينة الجونة المصرية على البحر الأحمر سيكون به وحدات سكنية وفندقية وأنشطة تجارية. نطرح 10 إلى 12 مشروع في العام في جميع المدن المتكاملة لدينا"، بحسب الحمامصي.

وعن نظرة الشركة للسوق المصري، أكد الحمامصي أن السوق مصر يمثل 30 إلى 40 بالمئة من حجم المشاريع والمبيعات لأوراسكوم.

وأوضح أن نحو 50 بالمئة من مبيعات الشركة السنوية في مصر تأتي من خارج البلاد.