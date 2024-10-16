وأكدت الشركة، في بيان صحفي، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها العادي بقيمة 0.96 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وبلغت متحصلات الطرح الإجمالية، حوالي 864 مليون درهم ( 235 مليون دولار)، ما يعني ضمنا أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستبلغ 2.16 مليار درهم (588 مليون دولار).

وتمت تغطية الطرح العام الأولي عدة مرات، في كل من الشريحة الأولى والثانية والثالثة، مع طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين.

ومن المتوقع أن يتم قبول الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وذلك رهنا بظروف السوق، والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الدولة.

وقال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: "سعداء بالطلب القوي الذي شهدناه من المستثمرين على طرحنا العام الأولي، ما يعكس ثقة المستثمرين في العرض الاستثماري لشركة ايه دي ان اتش للتموين وإستراتيجيتنا ومسارنا".

وتم تعيين شركة "سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد"، وبنك أبوظبي الأول، كمنسقين عالميين ومديري سجلات مشتركين.

وتم تعيين الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي التجاري كمديري سجلات اكتتاب مشتركين.

وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي، كبنوك تلقي الاكتتاب.