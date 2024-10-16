وتُعد "بريسايت داتا هب"، المنصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ التي تُوفر أداة قوية للمؤسسات، في كل من القطاعين العام والخاص، لتمكينها من الاستفادة من بياناتها واستثمارها في تسريع النمو، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وسيتم نشر منصة "بريسايت داتا هب" السحابية في دولة الإمارات، عبر "مايكروسوف أزور"، لضمان سيادة البيانات وأمنها، مع تمكين المرونة اللازمة لمواءمة احتياجات المؤسسات المختلفة، وإتاحة قدرات التخصيص الشاملة للسوق أمام الشركات بما يتلاءم مع متطلباتها المحددة.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت إن منصة "بريسايت داتا هب" تمثل خطوة متقدمة في مجال نشر البيانات، وتمكين فهمها وتحليلها واستخراج القيمة منها، بصورة أسهل وأسرع، بما ينسجم مع إدراك "بريسايت" لدور الذكاء الاصطناعي التطبيقي، في إطلاق القدرات الحقيقية للذكاء الاصطناعي، والكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تحدث التأثير في العالم الحقيقي.

من جانبه، قال الدكتور عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت، إنه بالتوازي مع جهود الشركات المتواصلة للتكيف مع بيئات العمل القائمة على البيانات، توفر المنصة قدرات قوية لإنشاء منتجات مستمدة من البيانات، ما يتيح تبادلها وإدارتها بشكل آمن وفعال.

وأضاف أن هذه المنصة تتيح أمام المؤسسات إمكانية التنقل بثقة، لتمكين إستراتيجياتها الخاصة بالبيانات، كما تساعدها أيضا في الارتقاء من ابتكار القيمة إلى تحقيقها بصورة فعلية.