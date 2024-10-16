وحصل برايدي على نسبة 5 بالمئة من اسهم الفريق بعد موافقة المساهمين الآخرين خلال اجتماع عُقد في أتلانتا.

واستمرت المفاوضات بشأن استحواذ الظهير الرباعي السابق لنادي "نيو إنغلاند باتريوتس" على هذه الحصة طوال عام ونصف العام، وتمحورت المناقشات حول النسبة المئوية الدقيقة لأسهمه، إضافة إلى تضارب المصالح المحتمل والمتعلق بعمله الحالي كمعلّق على قناة "فوكس سبورتس".

ووضع اتحاد "أن اف ال" قبل شهرين قيودا صارمة على عمل برايدي التلفزيوني تمحورت حول منعه من انتقاد الفرق الأخرى والحكام.

كما يملك برايدي حصة أقلية في "برمنغهام سيتي" الانجليزي لكرة القدم الذي ينافس حاليا في "ليغ وان" (الدرجة الثالثة).

وأمضى برايدي 20 موسما في صفوف نادي "نيو إنغلاند باتريوتس" وقاده إلى لقب الدوري ست مرات، قبل أن يحرز لقبه السابع الأخير مع "تامبا باي باكانيرز" عام 2020.

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الموسم العادي، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية.

واشتهر برايدي أيضا خارج الملاعب بكونه زوج عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين التي اقترن بها في عام 2009 قبل أن ينفصلا في أواخر عام 2022.