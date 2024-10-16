وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة بحلول الساعة 0217 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.

وقالت سوني كوماري محللة السلع الأولية في إيه.إن.زد، لوكالة رويترز: "العامل الذي يغير قواعد اللعبة بالنسبة لأسعار الذهب هو تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ يمهد الطريق للطلب الاستثماري".

وأضافت "ستدعم الضبابية المحيطة بالانتخابات الأميركية والتوترات الجيوسياسية أيضا الذهب في المستقبل".

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي تصدر غدا الخميس، للبحث عن مؤشرات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي.

ويتوقع المتداولون بنسبة 97.2 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يتخذ البنك المركزي الأميركي قرار السياسة النقدية في نوفمبر، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يتضمن منع جماعة حزب الله اللبنانية من إعادة التسلح.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.56 دولار، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 990.49 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1011.47 دولار.